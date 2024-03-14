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«Мы откроем огонь»: жителям Белгородщины и Курщины дали 1,5 часа на эвакуацию

Происшествия 09:48   14.03.2024
Оксана Горун
«Мы откроем огонь»: жителям Белгородщины и Курщины дали 1,5 часа на эвакуацию Фото: соцсети

Российские добровольцы из легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» призвали жителей Курской и Белгородской областей РФ эвакуироваться. Обещают открыть огонь.

«Мы обратились к чиновникам и властям Курщины и Белгородщины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары. Гибнут мирные женщины, дети, старики. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены отвечать и наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов. Руководство этих областей проигнорировало наше предупреждение. Никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеообращения», — сказал командир РДК Денис Никитин (White Rex).

Это обращение в telegram-канале «Русского добровольческого корпуса» разместили в 09:14 утра 14 марта.

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Напомним, 12 марта российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, заявили о прорыве границы с РФ и о том, что «идут на выборы» (имея в виду так называемые «выборы» Путина). В течение двух суток ситуация в приграничных регионах России оставалась напряженной: курский и белгородский губернаторы исправно информировали об обстрелах, налетах БПЛА, работе ПВО и объявленной ракетной опасности. Институт изучения войны продемонстрировал места, где добровольцы пересекли границу. А украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что прорыва границы россияне ожидали, но не там, куда пришелся основной удар.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские добровольцы из легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» призвали жителей Курской и Белгородской областей РФ эвакуироваться. Обещают открыть огонь".