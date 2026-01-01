Командира РДК Капустина поздравил «с возвращением к жизни» Буданов (видео)

Информация о гибели Дениса Капустина — командира подразделения «Российский добровольческий корпус» (воюет против Кремля в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР) — была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Капустин жив.

Убийство Капустина заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, информируют в Главном управлении разведки.

«В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом», — сообщают в ГУР.

Видео ГУР

Главное управление разведки опубликовало видео, на котором командир «Спецподразделения Тимура» докладывает начальнику ГУР Кириллу Буданову об установлении заказчиков преступления со стороны российских спецслужб и исполнителей. На видеовстрече также присутствует Капустин.

«Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на данный момент, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач», ― доложил командир «Спецподразделения Тимура».

«Прежде всего, господин Денис, поздравляю вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и вам лично успехов», ― заявил Буданов.

«Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК», — сказал Капустин.

Напомним, о гибели Капустина в ходе выполнения боевой задачи на Запорожском направлении в РДК сообщили 27 декабря.