Командира РДК Капустина поздравил «с возвращением к жизни» Буданов (видео)
Информация о гибели Дениса Капустина — командира подразделения «Российский добровольческий корпус» (воюет против Кремля в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР) — была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Сам Капустин жив.
Убийство Капустина заказали спецслужбы РФ и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, информируют в Главном управлении разведки.
«В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом», — сообщают в ГУР.
Видео ГУР
Главное управление разведки опубликовало видео, на котором командир «Спецподразделения Тимура» докладывает начальнику ГУР Кириллу Буданову об установлении заказчиков преступления со стороны российских спецслужб и исполнителей. На видеовстрече также присутствует Капустин.
«Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на данный момент, командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач», ― доложил командир «Спецподразделения Тимура».
«Прежде всего, господин Денис, поздравляю вас с возвращением к жизни. Это всегда приятно. Я рад, что средства, полученные за заказ вашей ликвидации, пошли на помощь нашей борьбе. Желаю нам всем и вам лично успехов», ― заявил Буданов.
«Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК», — сказал Капустин.
Напомним, о гибели Капустина в ходе выполнения боевой задачи на Запорожском направлении в РДК сообщили 27 декабря.
Читайте также: Один раз атаковала РФ на Харьковщине, на Купянском направлении затишье
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Командира РДК Капустина поздравил «с возвращением к жизни» Буданов (видео)», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 января 2026 в 16:57;