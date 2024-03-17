Бійці «Сибірського батальйону» захопили адмінбудівлю під Бєлгородом

Під час рейду вглиб РФ добровольці «Сибірського батальйону» зайшли до селища Горьківське Бєлгородської області та захопили там будівлю місцевої адміністрації.

Про це вони повідомили на своїй сторінці телеграм.

«Разом проти Імперії Зла! Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації», – відрапортували добровольці.

Нагадаємо, 12 березня російські добровольці, що воюють на боці ЗСУ, заявили про прорив кордону з РФ і про те, що “йдуть на вибори” (маючи на увазі так звані “вибори” Путіна). Протягом двох діб ситуація в прикордонних регіонах РФ залишалася напруженою: курський і бєлгородський губернатори справно інформували про обстріли, нальоти БПЛА, роботу ППО та оголошену ракетну небезпеку. Інститут вивчення війни продемонстрував місця, де добровольці перетнули кордон. А український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на прорив кордону росіяни чекали, але не там, куди припав основний удар.

«СВО здорової людини» та знищення російських військових об’єктів пообіцяв у містах Бєлгород і Курськ боєць добровольчого легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський. Він також анонсував демілітаризацію Бєлгорода та Курська.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що рейди з території України до прикордонних регіонів Росії, ймовірно, змусять Кремль обирати між репутаційними та ресурсними втратами при реагуванні на вторгнення.

16 березня ранок у російському Бєлгороді почався з вибухів. У мережі публікують відео та фото пожеж та лійок в асфальті.