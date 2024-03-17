Легіон «Свобода Росії» взяв під контроль Горківський і вивісив прапори (відео)

Селище Горківський Бєлгородської області, яке знаходиться за 1,5 км від кордону з Харківською областю, знаходиться під контролем російських визвольних сил, заявили бійці легіону «Свобода Росії» у своєму телеграм-каналі.

«Відмінна спільна робота РОС із ічкерійськими добровольцями! PS спеціально для путінських пропагандистів коротко описуємо: за наказом кураторів Заходу, на гроші їхніх платників податків, збудували село в Чорнобилі, яке схоже на селище Горківський Бєлгородської області», – поіронізували добровольці.

Нагадаємо, раніше, під час рейду вглиб РФ, добровольці «Сибірського батальйону» зайшли до селища Горківський Бєлгородської області та захопили там будівлю місцевої адміністрації.

Нагадаємо, 12 березня російські добровольці, що воюють на боці ЗСУ, заявили про прорив кордону з РФ і про те, що “йдуть на вибори” (маючи на увазі так звані “вибори” Путіна). Протягом двох діб ситуація в прикордонних регіонах РФ залишалася напруженою: курський і бєлгородський губернатори справно інформували про обстріли, нальоти БПЛА, роботу ППО та оголошену ракетну небезпеку. Інститут вивчення війни продемонстрував місця, де добровольці перетнули кордон. А український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що на прорив кордону росіяни чекали, але не там, куди припав основний удар.

«СВО здорової людини» та знищення російських військових об’єктів пообіцяв у містах Бєлгород і Курськ боєць добровольчого легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський. Він також анонсував демілітаризацію Бєлгорода та Курська.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що рейди з території України до прикордонних регіонів Росії, ймовірно, змусять Кремль обирати між репутаційними та ресурсними втратами при реагуванні на вторгнення.

16 березня ранок у російському Бєлгороді почався з вибухів. У мережі публікують відео та фото пожеж та лійок в асфальті.