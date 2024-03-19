ISW відзначив зміни у зведеннях Міноборони РФ через рейди добровольців

Рейди через кордон, які здійснюють ЛСР, РДК та “Сибірський батальйон”, змусили МО РФ додати новий напрямок у свої зведення, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

“Міністерство оборони Росії нещодавно додало до свого щоденного ситуаційного звіту розділ, присвячений “бєлгородському напрямку”, що свідчить про стурбованість російського МО щодо того, як довго триватимуть ці транскордонні рейди”, – повідомив ISW в актуальному зведенні.

Аналітики зазначили, що минулого року рейди легіону “Свобода Росії” та “Російського добровольчого корпусу” через кордон були “більш обмеженими”, ніж нинішні. Наразі російські джерела заявляють, що добровольці проводять “обмежені наземні атаки” в районі Сподарюшиного та Козинки в Бєлгородській області. Сибірський батальйон тим часом опублікував фото, на якому нібито показані добровольчі сили, що діють у Козинці (геолокація фото поки що не підтверджена).

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили ще одну тенденцію, що характерна для офіційної російської позиції щодо рейдів. Путін, а за ним і його посіпаки визнали, що атакують прикордоння російські громадяни, а не “українські сили”

“Путін заявив 18 березня, що “чотири групи зрадників” (ймовірно, маючи на увазі “Російський добровольчий корпус” (РДК), легіон “Свобода Росії” (ЛСР), “Сибірський батальйон” та ічкерійських добровольців) проводять транскордонні рейди в Росію та натякнув, що Росія стратить зрадників… Путін звинуватив “українські сили” у проведенні транскордонних рейдів з 12 по 15 березня. Російські військові блогери похвалили Путіна та погодилися з тим, що російських “зрадників” необхідно “знищити”, попри те, що раніше вони також стверджували, що “українські сили” проводили рейди до Бєлгородської та Курської областей”, – повідомили в ISW.

Також на тлі бойових дій у прикордонні Бєлгородської області у РФ почали порушувати тему “санітарної зони” в Україні. Зокрема, придворні “ЗМІ” запитали Путіна, чи потрібно окупувати Харківську область, щоб забезпечити безпеку Бєлгородщини. Відповідаючи на запитання, російський диктатор заявив, що “не відкидає” ідею створення у відповідь демілітаризованої “санітарної зони” на підконтрольних Україні територіях”, при цьому він не захотів вдаватися в деталі й обговорювати “глибину” такої зони.

“Путін раніше підкреслював ідею створення демілітаризованої зони, яка виведе Росію та окуповану Росією Україну із зони досяжності як української, так і західної зброї. Ця мета недосяжна, поки Україна залишається незалежною і має хоч якусь здатність боротися”, – наголосили в Інституті вивчення війни.