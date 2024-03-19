Обстановка в Белгороде: закрыли все кафе-клоны McDonald’s и эвакуируют детей
В российском Белгороде закрылись рестораны «Вкусно — и точка» — заведения быстрого питания, открытые в помещениях сети McDonald’s после ее ухода из РФ.
Об этом сообщает росСМИ РБК со ссылкой на пресс-службу сети «Вкусно — и точка». В публикации говорится, что это сделано для «для обеспечения безопасности сотрудников и гостей».
19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что планируется отселение жителей ряда сел региона. В частности, из Белгорода, Белгородского, Шебекинского и Грайворонского районов планируют вывезти около 9 тысяч детей.
«Договариваемся с коллегами-губернаторами. 22 числа 1200 детей едут в Пензу, Тамбов и в Калугу. Дальше в Ставропольский край», — сказал Гладков.
Видео: соцсети
Такое решение приняли в связи с обстрелами Белгородщины, которые, по утверждениям Гладкова в Telegram, якобы осуществляют ВСУ. В течение последних суток, писал губернатор, под ударами были Белгород, Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Ракитянский районы, Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа.
При этом уже несколько дней подряд призывают жителей Белгорода эвакуироваться на более безопасные территории легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон. В своих публикациях российские добровольцы пишут, что наносят удары «по военным целям, но в связи с размещением военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские». О взятии под контроль поселка Горьковский Белгородской области, который находится в 1,5 км от границы с Харьковщиной, добровольцы заявили 17 марта.
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- Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: бєлгород, Белгород, вкусно и точка, Гладков, добровольцы, рф;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 20:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В российском Белгороде закрылись рестораны «Вкусно — и точка»".