Обстановка в Бєлгороді: закрили всі кафе-клони McDonald’s і евакуюють дітей

У російському Бєлгороді закрилися ресторани “Вкусно – и точка” – заклади швидкого харчування, відкриті у приміщеннях мережі McDonald’s після її виходу з РФ.

Про це повідомляє росЗМІ РБК із посиланням на пресслужбу мережі “Вкусно – и точка”. У публікації йдеться, що це зроблено для “для забезпечення безпеки співробітників та гостей”.

19 березня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що планується відселення мешканців низки сіл регіону. Зокрема, із Бєлгорода, Бєлгородського, Шебекінського та Грайворонського районів планують вивезти близько 9 тисяч дітей.

“Домовляємося з колегами-губернаторами. 22 числа 1200 дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги. Далі до Ставропольського краю”, — сказав Гладков.

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Таке рішення ухвалили у зв’язку з обстрілами Бєлгородщини, які, за твердженнями Гладкова у телеграмі, нібито здійснюють ЗСУ. Протягом останньої доби, писав губернатор, під ударами були Бєлгород, Бєлгородський, Борисівський, Красноярузький та Ракитянський райони, Грайворонський, Новооскольський, Шебекінський та Яковлівський округи.

При цьому вже кілька днів поспіль закликають мешканців Бєлгорода евакуюватися на безпечніші території легіон “Свобода Росії”, Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон. У своїх публікаціях російські добровольці пишуть, що завдають ударів “по військових цілях, але у зв’язку з розміщенням військових об’єктів супротивника у житловому секторі можуть постраждати цивільні”. Про взяття під контроль селища Горьковський Бєлгородської області, яке знаходиться за 1,5 км від кордону з Харківщиною, добровольці заявили 17 березня.

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