Когда есть правда или нет — Скабеева учит молодежь РФ «говорить» о Харьковщине
Российская пропагандистка Ольга Скабеева проговорилась о том, как в РФ работает информация. В качестве примера она приводит удары по Харьковской области. И отмечает, что «неважно, как был нанесен удар, важно – какое отношение к нему сформировать».
Видео «спича» Скабеевой на форуме «Информационный фронт» в Калуге опубликовал российский оппозиционный журналист Александр Невзоров в своем Telegram-канале.
«Бедняжке Скабеевой вероятно, уже начистили за него рыльце. Но здесь она честно признается в том, что русская пропаганда врет абсолютно все, от первого до последнего слова. Такое ей не следовало выдавать даже под пыткой. Тем не менее на видео Скабеева бодро щебечет, объясняя ватному молодняку как именно надо врать, чтобы дурить русский плебс», — пишет Невзоров.
В частности, на видео, российская пропагандистка объясняет молодежи как «подавать информацию».
«Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну, то есть не важно, что был нанесён удар. Ну как, важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация: наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас всё то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание санитарной зоны. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовёт наверняка пропагандой, но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. Есть только информация, которая преследует, а к огромному сожалению, чьи-то цели. Пропаганда как таковой не работает», — сказала Скабеева.
Читайте также: «Санитарная зона» РФ на Харьковщине: Портников пояснил, почему это алогично
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врать, информация, молодешь, пропагаднистка, рф, Скабеева, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Когда есть правда или нет — Скабеева учит молодежь РФ «говорить» о Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропагандистка Ольга Скабеева проговорилась о том, как в РФ работает информация. В качестве примера она приводит удары по Харьковской области. И отмечает, что «неважно, как был нанесен удар, важно – какое отношение к нему сформировать».".