Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу

В СБУ заявили, что задержали в Харькове коллаборантку, которая собирала материалы для сюжетов ток-шоу ведущих российских пропагандистов — Скабеевой и Соловьева.

«Фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральных телеканалах россии. В частности, относительно ракетно-бомбовых ударов рф по критической инфраструктуре Харькова. Задержанная готовила такие «информационные справки», которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления. В дальнейшем ее сообщения «разгоняли» в сюжетах рупоров кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева», — сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, на россиян харьковчанка работала через посредника — так называемого «военкора» РФ. А тот координировал свои действия с военной разведкой страны-агрессора. В СБУ утверждают, что на своего «связного» женщина вышла сама — через запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте» и предложила помощь в войне против Украины.

«После получения сведений российский «военкор» передавал их модераторам центральных телеканалов рф или сам выступал в эфирах с тезисами своей приспешницы. Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в telegram-каналах или «втемную» выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых», — отметили в СБУ.

Во время обысков в квартире женщины обнаружили мобильный с перепиской, доказывающей ее работу на РФ. Ей сообщили о подозрении по двум статьям УК: коллаборационизм и оправдание агрессии РФ против Украины. Сейчас харьковчанка в СИЗО. Ей грозит до 12 лет провести за решеткой.