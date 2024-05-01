Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу

Общество 10:21   01.05.2024
Оксана Горун
Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу

В СБУ заявили, что задержали в Харькове коллаборантку, которая собирала материалы для сюжетов ток-шоу ведущих российских пропагандистов — Скабеевой и Соловьева.

«Фигурантка готовила тезисы, которые использовали в заказных материалах центральных телеканалах россии. В частности, относительно ракетно-бомбовых ударов рф по критической инфраструктуре Харькова. Задержанная готовила такие «информационные справки», которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления. В дальнейшем ее сообщения «разгоняли» в сюжетах рупоров кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева», — сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, на россиян харьковчанка работала через посредника — так называемого «военкора» РФ. А тот координировал свои действия с военной разведкой страны-агрессора. В СБУ утверждают, что на своего «связного» женщина вышла сама — через запрещенную в Украине соцсеть «ВКонтакте» и предложила помощь в войне против Украины.

работала в Харькове на российскую пропаганду - задержали предательницу 2

«После получения сведений российский «военкор» передавал их модераторам центральных телеканалов рф или сам выступал в эфирах с тезисами своей приспешницы. Чтобы собрать данные для врага, фигурантка отслеживала новости в telegram-каналах или «втемную» выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых», — отметили в СБУ.

Читайте также: Когда есть правда или нет – Скабеева учит молодежь РФ «говорить» о Харьковщине

Во время обысков в квартире женщины обнаружили мобильный с перепиской, доказывающей ее работу на РФ. Ей сообщили о подозрении по двум статьям УК: коллаборационизм и оправдание агрессии РФ против Украины. Сейчас харьковчанка в СИЗО. Ей грозит до 12 лет провести за решеткой.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами
Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами
01.05.2024, 10:26
Главные новости Харькова 1 мая: взрыв в городе, задержали сотрудницу Соловьева
Главные новости Харькова 1 мая: взрыв в городе, задержали сотрудницу Соловьева
01.05.2024, 10:56
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
01.05.2024, 10:52
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу
Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу
01.05.2024, 10:21
РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших
РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших
01.05.2024, 10:59

Новости по теме:

10:52
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
10:26
Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами
10:21
Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу
10:08
Харьковское КП покупает себе мебель на 0,5 млн грн — ХАЦ
09:36
Синегубова просят «допереименовать» улицы в Харькове: не хватает Мазепы

Вы читали новость: «Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 10:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СБУ заявили, что задержали в Харькове коллаборантку, которая собирала материалы для сюжетов ток-шоу ведущих российских пропагандистов — Скабеевой и Соловьева".