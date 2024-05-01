Під обстрілом удень були Липці під Харковом: літня жінка загинула на місці

Близько 16:20 1 травня під ворожим обстрілом було село Липці Харківського району. 78-річна жінка від уламкових поранень загинула на місці.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 ККУ.