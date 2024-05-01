Під обстрілом удень були Липці під Харковом: літня жінка загинула на місці
Близько 16:20 1 травня під ворожим обстрілом було село Липці Харківського району. 78-річна жінка від уламкових поранень загинула на місці.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 19:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:20 1 травня під ворожим обстрілом було село Липці Харківського району".