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Під обстрілом удень були Липці під Харковом: літня жінка загинула на місці

Події 19:44   01.05.2024
Олена Нагорна
Під обстрілом удень були Липці під Харковом: літня жінка загинула на місці

Близько 16:20 1 травня під ворожим обстрілом було село Липці Харківського району. 78-річна жінка від уламкових поранень загинула на місці.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, було пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 19:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:20 1 травня під ворожим обстрілом було село Липці Харківського району".