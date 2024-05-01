Под обстрелом днем были Липцы под Харьковом: пожилая женщина погибла на месте
Около 16:20 1 мая под вражеским обстрелом было село Липцы Харьковского района. 78-летняя женщина от осколочных ранений погибла на месте.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, были повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
Открыто уголовное производство по статье 438 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 19:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:20 1 мая под вражеским обстрелом было село Липцы Харьковского района".