Под обстрелом днем были Липцы под Харьковом: пожилая женщина погибла на месте

Около 16:20 1 мая под вражеским обстрелом было село Липцы Харьковского района. 78-летняя женщина от осколочных ранений погибла на месте.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, были повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Открыто уголовное производство по статье 438 УКУ.