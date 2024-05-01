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Под обстрелом днем были Липцы под Харьковом: пожилая женщина погибла на месте

Происшествия 19:44   01.05.2024
Елена Нагорная
Под обстрелом днем были Липцы под Харьковом: пожилая женщина погибла на месте

Около 16:20 1 мая под вражеским обстрелом было село Липцы Харьковского района. 78-летняя женщина от осколочных ранений погибла на месте.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, были повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

Открыто уголовное производство по статье 438 УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 19:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:20 1 мая под вражеским обстрелом было село Липцы Харьковского района".