Военные РФ ходили в атаки вблизи пяти населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

11 вражеских атак отбили в течение суток украинские военные на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В Харьковской области оккупанты штурмовали в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое и Копанки, на Луганщине — у Стельмаховки.

Авиационным ударам на Харьковщине подверглись Веселое, Харьков и Волчанск.

Под артиллерийским и минометным огнем среди прочих были Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.