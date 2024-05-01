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Военные РФ ходили в атаки вблизи пяти населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 19:21   01.05.2024
Елена Нагорная
Военные РФ ходили в атаки вблизи пяти населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

11 вражеских атак отбили в течение суток украинские военные на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В Харьковской области оккупанты штурмовали в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое и Копанки, на Луганщине — у Стельмаховки.

Авиационным ударам на Харьковщине подверглись Веселое, Харьков и Волчанск.

Под артиллерийским и минометным огнем среди прочих были Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.

Читайте также: Под авиаударом РФ были два района Харькова: прокуратура показала последствия

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 19:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 вражеских атак отбили в течение суток украинские военные на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".