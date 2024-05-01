Військові РФ ходили в атаки біля п’яти населених пунктів Харківщини – Генштаб
11 ворожих атак відбили протягом доби українські військові на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
У Харківській області окупанти штурмували в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове та Копанки, на Луганщині – біля Стельмахівки.
Авіаційних ударів на Харківщині зазнали Веселе, Харків та Вовчанськ.
Під артилерійським та мінометним вогнем серед інших були Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.
Читайте також: Під авіаударом РФ були два райони Харкова: прокуратура показала наслідки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військові РФ ходили в атаки біля п’яти населених пунктів Харківщини – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 19:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ворожих атак відбили протягом доби українські військові на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".