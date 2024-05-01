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Військові РФ ходили в атаки біля п’яти населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 19:21   01.05.2024
Олена Нагорна
Військові РФ ходили в атаки біля п’яти населених пунктів Харківщини – Генштаб

11 ворожих атак відбили протягом доби українські військові на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

У Харківській області окупанти штурмували в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове та Копанки, на Луганщині – біля Стельмахівки.

Авіаційних ударів на Харківщині зазнали Веселе, Харків та Вовчанськ.

Під артилерійським та мінометним вогнем серед інших були Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.

Читайте також: Під авіаударом РФ були два райони Харкова: прокуратура показала наслідки

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 ворожих атак відбили протягом доби українські військові на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".