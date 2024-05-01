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Під авіаударом РФ були два райони Харкова: прокуратура показала наслідки

Події 14:24   01.05.2024
Вікторія Яковенко
Під авіаударом РФ були два райони Харкова: прокуратура показала наслідки Фото: Харківська обласна прокуратура

За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 10:20 1 травня армія РФ вдарила по Харкову УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Влучання зафіксували у Київському районі. Там пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, господарчі споруди, тощо.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі, додали правоохоронці.

Травмованих людей внаслідок удару немає, зазначив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото, відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що РФ вдарила по Київському району Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок удару немає.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, близько 10:20 1 травня армія РФ вдарила по Харкову УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).".