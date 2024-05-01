Под авиаударом РФ были два района Харькова: прокуратура показала последствия
По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 10:20 1 мая армия РФ ударила по Харькову УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).
Попадание зафиксировали в Киевском районе. Там повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и т.д.
В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосе, добавили правоохранители.
Травмированных людей в результате удара нет, отметил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Киевский, последствия, прокуратура, районы, удар, Харьков, Шевченковский;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 10:20 1 мая армия РФ ударила по Харькову УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).".