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Под авиаударом РФ были два района Харькова: прокуратура показала последствия

Происшествия 14:24   01.05.2024
Виктория Яковенко
Под авиаударом РФ были два района Харькова: прокуратура показала последствия Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 10:20 1 мая армия РФ ударила по Харькову УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Попадание зафиксировали в Киевском районе. Там повреждены по меньшей мере 10 частных домов, хозяйственные постройки и т.д.

В Шевченковском районе зафиксировано попадание в лесополосе, добавили правоохранители.

Травмированных людей в результате удара нет, отметил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото, видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, около 10:20 1 мая армия РФ ударила по Харькову УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).".