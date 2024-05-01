67-річна жінка, поранена на Куп’янщині, померла у лікарні – Синєгубов
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Сьогодні близько 12 години дня окупанти обстріляли село Лелюківку Шевченківської громади на Куп’янщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, 67-річна мешканка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу, померла у лікарні», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 17:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 12 години дня окупанти обстріляли село Лелюківку Шевченківської громади на Куп’янщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".