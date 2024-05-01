67-летняя женщина, раненая на Купянщине, скончалась в больнице — Синегубов

Сегодня около 12 часов дня оккупанты обстреляли село Лелюковку Шевченковской громады на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, 67-летняя жительница, получившая ранения в результате обстрелов, скончалась в больнице», — отметил Синегубов.