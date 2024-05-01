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67-летняя женщина, раненая на Купянщине, скончалась в больнице — Синегубов

Происшествия 17:05   01.05.2024
Оксана Якушко
67-летняя женщина, раненая на Купянщине, скончалась в больнице — Синегубов Иллюстрационное фото

Сегодня около 12 часов дня оккупанты обстреляли село Лелюковку Шевченковской громады на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, 67-летняя жительница, получившая ранения в результате обстрелов, скончалась в больнице», — отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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67-летняя женщина, раненая на Купянщине, скончалась в больнице — Синегубов
67-летняя женщина, раненая на Купянщине, скончалась в больнице — Синегубов
01.05.2024, 17:05

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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 17:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 12 часов дня оккупанты обстреляли село Лелюковку Шевченковской громады на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".