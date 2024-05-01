67-летняя женщина, раненая на Купянщине, скончалась в больнице — Синегубов
Иллюстрационное фото
Сегодня около 12 часов дня оккупанты обстреляли село Лелюковку Шевченковской громады на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, 67-летняя жительница, получившая ранения в результате обстрелов, скончалась в больнице», — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: больница, обстрелы, синегубов, умерла, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 17:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 12 часов дня оккупанты обстреляли село Лелюковку Шевченковской громады на Купянщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".