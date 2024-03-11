Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції

У Харкові викрили трьох податківців, двоє з яких обіймають керівні посади. Підозрювані вимагали гроші з підприємців.

«Під час роботи по відшкодуванню підприємствами податкової заборгованості, використовуючи службові повноваження, вони залякували підприємців залишити їх у період війни без можливості проведення господарської діяльності. Зокрема, ділки шантажували накласти арешт на майно підприємств, передати його на примусову реалізацію та заблокувати банківські рахунки», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що фактично податківці тиснули на бізнесменів Харківщини та шантажували їх повним припиненням підприємницької діяльності.

«Фігуранти говорили підприємцям, що ці гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України. Проте насправді гроші надходили особисто податківцям», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці задокументували численні епізоди злочинної діяльності фігурантів. В середньому з кожного підприємства-боржника вони вимагали від 20 до 30 тисяч гривень, які надходили ділкам «у кишеню».

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо відсторонення податківців від посад.