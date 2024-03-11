Live
  • Пн 11.03.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.14
  • EUR 41.7

Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції

Суспільство 14:21   11.03.2024
Вікторія Яковенко
Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили трьох податківців, двоє з яких обіймають керівні посади. Підозрювані вимагали гроші з підприємців.

«Під час роботи по відшкодуванню підприємствами податкової заборгованості, використовуючи службові повноваження, вони залякували підприємців залишити їх у період війни без можливості проведення господарської діяльності. Зокрема, ділки шантажували накласти арешт на майно підприємств, передати його на примусову реалізацію та заблокувати банківські рахунки», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що фактично податківці тиснули на бізнесменів Харківщини та шантажували їх повним припиненням підприємницької діяльності.

«Фігуранти говорили підприємцям, що ці гроші будуть оформлені як благодійність та допомога Збройним силам України. Проте насправді гроші надходили особисто податківцям», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці задокументували численні епізоди злочинної діяльності фігурантів. В середньому з кожного підприємства-боржника вони вимагали від 20 до 30 тисяч гривень, які надходили ділкам «у кишеню».

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Вирішується питання щодо відсторонення податківців від посад.

02

03
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: НАБУ злило аудіо, як податківиця просить хабарі для керівництва ДПС Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині
11.03.2024, 14:51
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
У Харкові витрачають гроші на благоустрій: 550 тис. на мульчу, 5 млн на люки
10.03.2024, 13:26
Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції
Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції
11.03.2024, 14:21
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає
Удар РФ по Дергачівщині: попередньо, постраждалих і руйнувань немає
11.03.2024, 13:15
На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція
На Харківщині п’яний чоловік ледь не вбив брата на 8 Березня – поліція
11.03.2024, 13:43
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
Головні новини Харкова 11.03: Оскар, удар БпЛА, замах на Мельника, вибух
11.03.2024, 14:27

Новини за темою:

15:12
«Щоб люди залишалися»: у Харкові ухвалили низку рішень, пов’язаних з податками
17:58
«Прильоти», податки і скорочення штату: як попри все живе бізнес у Харкові
14:56
Робота бізнесу в Харкові залежить від посилення захисту неба – Терехов
13:23
Терехов розповів, що наразі роблять у Харкові, щоб повернулися люди і бізнес
18:40
Бізнес у Європі: як зареєструвати фірму в Німеччині

Ви читали новину: «Шантажували бізнесменів: у Харкові трьох податківців піймали на корупції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 14:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили трьох податківців, двоє з яких обіймають керівні посади. Підозрювані вимагали гроші з підприємців.".