Шантажировали бизнесменов: в Харькове трех налоговиков поймали на коррупции
В Харькове разоблачили трех налоговиков, двое из которых занимают руководящие должности. Подозреваемые требовали деньги с предпринимателей.
«При работе по возмещению предприятиями налоговой задолженности, используя служебные полномочия, они запугивали предпринимателей оставить их в период войны без возможности проведения хозяйственной деятельности. В частности, дельцы шантажировали наложить арест на имущество предприятий, передать его на принудительную реализацию и заблокировать банковские счета», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители отметили, что фактически налоговики оказывали давление на бизнесменов Харьковщины и шантажировали их полным прекращением предпринимательской деятельности.
«Фигуранты говорили предпринимателям, что эти деньги будут оформлены как благотворительность и помощь Вооруженным силам Украины. Однако на самом деле деньги поступали лично налоговикам», – добавили в прокуратуре.
Правоохранители задокументировали многочисленные эпизоды преступной деятельности фигурантов. В среднем с каждого предприятия-должника они требовали от 20 до 30 тысяч гривен, которые поступали дельцам «в карман».
Сейчас фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ. Решается вопрос об отстранении налоговиков от должностей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, взятка, ВСУ, коррупция, налоговики, прокуратура, Харьков, шантаж;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили трех налоговиков, двое из которых занимают руководящие должности. Подозреваемые требовали деньги с предпринимателей.".