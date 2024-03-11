Шантажировали бизнесменов: в Харькове трех налоговиков поймали на коррупции

В Харькове разоблачили трех налоговиков, двое из которых занимают руководящие должности. Подозреваемые требовали деньги с предпринимателей.

«При работе по возмещению предприятиями налоговой задолженности, используя служебные полномочия, они запугивали предпринимателей оставить их в период войны без возможности проведения хозяйственной деятельности. В частности, дельцы шантажировали наложить арест на имущество предприятий, передать его на принудительную реализацию и заблокировать банковские счета», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители отметили, что фактически налоговики оказывали давление на бизнесменов Харьковщины и шантажировали их полным прекращением предпринимательской деятельности.

«Фигуранты говорили предпринимателям, что эти деньги будут оформлены как благотворительность и помощь Вооруженным силам Украины. Однако на самом деле деньги поступали лично налоговикам», – добавили в прокуратуре.

Правоохранители задокументировали многочисленные эпизоды преступной деятельности фигурантов. В среднем с каждого предприятия-должника они требовали от 20 до 30 тысяч гривен, которые поступали дельцам «в карман».

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ. Решается вопрос об отстранении налоговиков от должностей.