Через удар по Харкову без світла залишилися 150 абонентів: що пошкодила РФ

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова була пошкоджена повітряна лінія 0,4 кВ на території приватного сектора, повідомили в АТ «Харківобленерго».

Через це знеструмлені 150 споживачів Київського району. Енергетики планують відновити електропостачання всім абонентам до кінця робочого дня, додали в обленерго.

Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що РФ вдарила по Київському району Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок удару немає. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що під ударом РФ був і Шевченківський район, там “прилетіло” у лісосмугу. Попередньо, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН.