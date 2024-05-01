Через удар по Харкову без світла залишилися 150 абонентів: що пошкодила РФ
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова була пошкоджена повітряна лінія 0,4 кВ на території приватного сектора, повідомили в АТ «Харківобленерго».
Через це знеструмлені 150 споживачів Київського району. Енергетики планують відновити електропостачання всім абонентам до кінця робочого дня, додали в обленерго.
Нагадаємо, близько 10:22 у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що РФ вдарила по Київському району Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждалих внаслідок удару немає. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що під ударом РФ був і Шевченківський район, там “прилетіло” у лісосмугу. Попередньо, окупанти вдарили УМПБ Д30-СН.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, Киевский, потребители, район, світло, удар, Харків, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ранкового обстрілу Харкова була пошкоджена повітряна лінія 0,4 кВ на території приватного сектора, повідомили в АТ «Харківобленерго».".