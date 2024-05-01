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Из-за удара по Харькову без света остались 150 абонентов: что повредила РФ

Общество 14:45   01.05.2024
Виктория Яковенко
Из-за удара по Харькову без света остались 150 абонентов: что повредила РФ Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В результате утренних обстрелов Харькова была повреждена воздушная линия 0,4 кВ на территории частного сектора, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Из-за этого обесточены 150 потребителей Киевского района. Энергетики планируют возобновить электроснабжение всем абонентам до конца рабочего дня, добавили в облэнерго.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом РФ был и Шевченковский район, там «прилетело» в лесополосу. Предварительнол, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате утренних обстрелов Харькова была повреждена воздушная линия 0,4 кВ на территории частного сектора, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".