Из-за удара по Харькову без света остались 150 абонентов: что повредила РФ

В результате утренних обстрелов Харькова была повреждена воздушная линия 0,4 кВ на территории частного сектора, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Из-за этого обесточены 150 потребителей Киевского района. Энергетики планируют возобновить электроснабжение всем абонентам до конца рабочего дня, добавили в облэнерго.

Напомним, около 10:22 в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что РФ ударила по Киевскому району Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что пострадавших в результате удара нет. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что под ударом РФ был и Шевченковский район, там «прилетело» в лесополосу. Предварительнол, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН.