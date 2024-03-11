«Лунають обстріли» – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію на Харківщині.
«У нас лунають обстріли, вони тривають і зараз, півночі нашої території Харківського району. Це Вовчанський напрямок, саме місто Вовчанськ, де ворог б’є з РСЗВ, керованими авіабомбами по наших житлових будинках», – сказав Синєгубов.
Він також зазначив, що під ударом ворожих «шахедів» сьогодні вночі було і місто Харків. Загалом зафіксовано три влучання на території Слобідського району.
Нагадаємо, по Харкову вночі вдарили три “шахеди”. За інформацією начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, зафіксували три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями у Слобідському районі. Обійшлося без постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів отримали пошкодження два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об’єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі. За даними Генштабу ЗСУ, загалом Україну вночі атакували 25 “шахедів”, із них 15 збили. За даними Повітряного командування “Схід” над Харківщиною вночі збили п’ять “шахедів”. Комунальники вже усувають наслідки “прильотів”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, обстріли, сінєгубов, ситуация, харківщина, хова, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про поточну ситуацію на Харківщині.".