У Харкові колишнього віцемера судитимуть за держзраду
У Харкові Червонозаводський райсуд заочно розгляне справу колишнього заступника міського голови Куп’янська. 50-річного чиновника звинувачують у держзраді та колабораціонізмі.
Спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника Куп’янського міського голови завершили, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“Обвинувачений обіймав посаду заступника Куп’янського міського голови Харківської області. На чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року він був обраний депутатом Купʼянської районної ради Харківської області VIII скликання від забороненої нині в Україні політичної партії “Опозиційна платформа — За життя”. За даними слідства, 27 червня 2022 року зрадник добровільно уклав трудовий договір та обійняв посаду “в.о. помічника заступника голови з питань інфраструктури” в окупаційній адміністрації“, – навели подробиці прокурори.
Йдеться про Андрія Козуба. Він обіймав посаду з 2016 року. Раніше Офіс Генпрокурора України опублікував повідомлення про підозру в держзраді та повістки, адресовані колишньому віцемеру Куп’янська.
Епізоди біографії віцемера нагадав Харківський антикорупційний центр.
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“Козуб із 2016 року був заступником Куп’янського міського голови. Спочатку в Олега Войтюка, потім у Геннадія Мацегори. Також Козуб був членом виконкому Куп’янської міськради та депутатом Куп’янської райради (балотувався від “ОПЗЖ”)”, – повідомили в ХАЦ.
Після захоплення Куп’янська росіянами, за даними слідства, віцемер у ролі “в.о. помічника заступника голови” керував комунальними підприємствами міста. Наразі він переховується на території РФ і оголошений у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові Червонозаводський райсуд заочно розгляне справу колишнього заступника міського голови Куп’янська. 50-річного чиновника звинувачують у держзраді та колабораціонізмі".