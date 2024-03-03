“Досвідченого” віцемера Куп’янська Козуба підозрюють у держзраді (документ)
Офіс Генпрокурора України опублікував повідомлення про підозру в держзраді та повістки, що адресовані колишньому віцемеру Куп’янська. Козуб обіймав цю посаду з 2016 року, а потім пішов “працювати” до окупантів.
“Козуб Андрій Валентинович під час окупації м. Куп’янськ… уклав трудовий договір від 27.06.2022 з Тимчасовою (військовою) цивільною адміністрацією в Харківській області в особі Ганчева В.К. – представника окупаційної влади та обійняв посаду виконуючого обов’язки помічника заступника голови з питань інфраструктури так званої “военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области”, – йдеться в документі.
Відповідно до нього Андрія Козуба підозрюють у держзраді.
Епізоди біографії віцемер нагадав Харківський антикорупційний центр.
“Козуб із 2016 року був заступником Куп’янського міського голови. Спочатку в Олега Войтюка, потім у Геннадія Мацегори. Також Козуб був членом виконкому Куп’янської міськради та депутатом Куп’янської райради (балотувався від “ОПЗЖ”)”, – повідомили у ХАЦ.
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За даними антикорупціонерів, окупанти призначили Козуба “керівником штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального періоду” на тимчасово окупованих територіях Харківської області. А новим “колегам” зрадника представляв відомий із 2014 року харківський сепаратист Володимир Демченко.
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- Категорії: Події, Політика, Харків; Теги: державна зрада, куп'янск, мерія, новини Харкова, підозра, ХАЦ;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіс Генпрокурора України опублікував повідомлення про підозру в держзраді та повістки, що адресовані колишньому віцемеру Куп’янська. Козуб обіймав цю посаду з 2016 року, а потім пішов “працювати” до окупантів".