Гауляйтер Балаклії отримав нову підозру: тепер йому загрожує довічне (відео)

50-річному гауляйтеру Балаклії, якому інкримінують колабораційну діяльність, повідомили про нову підозру у держзраді.

За даними Харківської обласної прокуратури, наприкінці травня 2022-го підозрюваний добровільно обійняв посаду «главы г. Балаклея». Його «роботу» окупанти оцінили в 100 тис. рублів на місяць. Щоб отримати цю фейкову посаду, він спеціально приїхав до з окупованого міста Горлівка Донецької області.

Псевдоочільник «вирішував» питання «соцзахисту населення», «гуманітарки» тощо. Також він узгоджував з військовими РФ пересування жителів окупованими територіями Балаклійщини.

«Також, він неодноразово виступав перед камерами центральних кремлівських телеканалів, розповсюджуючи наративи російської пропаганди, спрямовані на дискредитацію української влади та ЗСУ. Разом із представниками російської окупаційної влади фігурант особисто здійснив незаконне підняття державного прапора РФ на флагштоці у центрі іншого окупованого росіянами міста – Ізюм», – зазначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час деокупації регіону фігурант втік на непідконтрольну територію України.

Наразі чоловіку оголосили підозри за двома статтями: колабораційна діяльність та держзрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1 ККУ, ч. 2 ст. 111 ККУ).

За такі злочини фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відео:Харківська обласна прокуратура

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