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Гауляйтер Балаклеи получил новое подозрение: теперь ему грозит пожизненное

Общество 15:41   15.02.2024
Виктория Яковенко
Гауляйтер Балаклеи получил новое подозрение: теперь ему грозит пожизненное Фото: Владислав Абдула

50-летнему гауляйтеру Балаклеи, которому инкриминируют коллаборационную деятельность, сообщили о новом подозрении в госизмене.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в конце мая 2022-го подозреваемый вступил в должность «главы Балаклеи». Его «работу» оккупанты оценили в 100 тыс. рублей в месяц. Чтобы получить этот фейковый пост, он специально приехал в из оккупированного города Горловка Донецкой области.

Псевдоглава «решал» вопросы «соцзащиты населения», «гуманитарки» и т.д. Также он согласовывал с военными РФ передвижение жителей оккупированными территориями Балаклейщины.

«Также он неоднократно выступал перед камерами центральных кремлевских телеканалов, распространяя нарративы российской пропаганды, направленные на дискредитацию украинской власти и ВСУ. Вместе с представителями российских оккупационных властей фигурант лично совершил незаконное поднятие государственного флага РФ на флагштоке в центре другого оккупированного россиянами города – Изюм», — отметил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Во время деоккупации региона фигурант сбежал на неподконтрольной территории Украины.

Мужчине объявили подозрения по двум статьям: коллаборационная деятельность и госизмена, совершенная в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1 УКУ, ч. 2 ст. 111 УКУ).

За такие преступления фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Видео: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 февраля 2024 в 15:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летнему гауляйтеру Балаклеи, которому инкриминируют коллаборационную деятельность, сообщили о новом подозрении в госизмене.".