«Опытного» вице-мэра Купянска Андрея Козуба подозревают в госизмене (документ)

Офис Генпрокурора Украины опубликовал сообщения о подозрении в госизмене и повестки, адресованные бывшему вице-мэру Купянска. Козуб занимал эту должность с 2016 года, а потом пошел «работать» к оккупантам.

«Козуб Андрей Валентинович во время оккупации г. Купянск… заключил трудовой договор от 27.06.2022 с Временной (военной) гражданской администрацией в Харьковской области в лице Ганчева В.К. — представителя оккупационной власти и занял должность исполняющего обязанности помощника заместителя председателя по вопросам инфраструктуры так называемой «военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», — сказано в документе.

Согласно с ним Андрея Козуба подозревают в госизмене.

Эпизоды биографии вице-мэра напомнил Харьковский антикоррупционный центр.

«Козуб с 2016 года являлся заместителем Купянского городского головы. Сначала у Олега Войтюка, потом у Геннадия Мацегоры. Также Козуб был членом исполкома Купянского горсовета и депутатом Купянского райсовета (баллотировался от ОПЗЖ)», — сообщили в ХАЦ.

По данным антикоррупционеров, оккупанты назначили Козуба «руководителем штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду» на временно оккупированных территориях Харьковской области. А новым «коллегам» предателя представлял известный с 2014 года харьковский сепаратист Владимир Демченко.