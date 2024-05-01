Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену

Общество 11:08   01.05.2024
Оксана Горун
В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену Фото: ХАЦ

В Харькове Червонозаводский райсуд заочно рассмотрит дело бывшего заместителя мэра Купянска. 50-летнего чиновника обвиняют в госизмене и коллаборационизме.

Специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Купянского городского головы завершили, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Обвиняемый занимал должность заместителя Купянского городского головы Харьковской области. На очередных местных выборах 25 октября 2020 он был избран депутатом Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва от запрещенной ныне в Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По данным следствия, 27 июня 2022 года изменник добровольно заключил трудовой договор и вступил в должность «и.о. помощника заместителя председателя по вопросам инфраструктуры» в оккупационной администрации», — привели подробности прокуроры.

Речь идет об Андрее Козубе. Он занимал должность с 2016 года. Ранее Офис Генпрокурора Украины опубликовал сообщения о подозрении в госизмене и повестки, адресованные бывшему вице-мэру Купянска.

Эпизоды биографии вице-мэра напомнил Харьковский антикоррупционный центр.

Читайте также: Работала в Харькове на Соловьева и Скабееву — СБУ поймала предательницу

«Козуб с 2016 года являлся заместителем Купянского городского головы. Сначала у Олега Войтюка, потом у Геннадия Мацегоры. Также Козуб был членом исполкома Купянского горсовета и депутатом Купянского райсовета (баллотировался от ОПЗЖ)», — сообщили в ХАЦ.

После захвата Купянска россиянами, по данным следствия, вице-мэр в роли «и.о. помощника заместителя председателя» руководил коммунальными предприятиями города. Сейчас он скрывается на территории РФ и объявлен в розыск.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрыв в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело (обновлено)
01.05.2024, 10:52
Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами
Взрыв прозвучал в Харькове, предупреждали об атаке КАБами
01.05.2024, 10:26
Главные новости Харькова 1.05: «прилеты» в городе и области, расширили график
Главные новости Харькова 1.05: «прилеты» в городе и области, расширили график
01.05.2024, 12:07
Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
01.05.2024, 12:02
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: «черного» лесоруба поймали на Харьковщине
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: «черного» лесоруба поймали на Харьковщине
01.05.2024, 12:22

Новости по теме:

13:32
Двух вице-мэров Волчанска подозревают в госизмене
18:56
Замруководителя Офиса президента стал сын бывшего вице-губернатора Харьковщины

Вы читали новость: «В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове Червонозаводский райсуд заочно рассмотрит дело бывшего заместителя мэра Купянска. 50-летнего чиновника обвиняют в госизмене и коллаборационизме".