В Харькове бывшего вице-мэра будут судить за госизмену
В Харькове Червонозаводский райсуд заочно рассмотрит дело бывшего заместителя мэра Купянска. 50-летнего чиновника обвиняют в госизмене и коллаборационизме.
Специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Купянского городского головы завершили, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«Обвиняемый занимал должность заместителя Купянского городского головы Харьковской области. На очередных местных выборах 25 октября 2020 он был избран депутатом Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва от запрещенной ныне в Украине политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По данным следствия, 27 июня 2022 года изменник добровольно заключил трудовой договор и вступил в должность «и.о. помощника заместителя председателя по вопросам инфраструктуры» в оккупационной администрации», — привели подробности прокуроры.
Речь идет об Андрее Козубе. Он занимал должность с 2016 года. Ранее Офис Генпрокурора Украины опубликовал сообщения о подозрении в госизмене и повестки, адресованные бывшему вице-мэру Купянска.
Эпизоды биографии вице-мэра напомнил Харьковский антикоррупционный центр.
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«Козуб с 2016 года являлся заместителем Купянского городского головы. Сначала у Олега Войтюка, потом у Геннадия Мацегоры. Также Козуб был членом исполкома Купянского горсовета и депутатом Купянского райсовета (баллотировался от ОПЗЖ)», — сообщили в ХАЦ.
После захвата Купянска россиянами, по данным следствия, вице-мэр в роли «и.о. помощника заместителя председателя» руководил коммунальными предприятиями города. Сейчас он скрывается на территории РФ и объявлен в розыск.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вице-мэр, госизмена, купянск, новости Харькова, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове Червонозаводский райсуд заочно рассмотрит дело бывшего заместителя мэра Купянска. 50-летнего чиновника обвиняют в госизмене и коллаборационизме".