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Харківське КП купує собі меблі на 0,5 млн грн – ХАЦ

Суспільство 10:08   01.05.2024
Оксана Горун
Харківське КП купує собі меблі на 0,5 млн грн – ХАЦ

Харківський антикорупційний центр з’ясував, що в КП “Харківблагоустрій” посеред російського вторгнення виникла потреба оновити шафи для одягу, книг та холодильників, а також – стійку-ресепшн та кухні.

“Харківське комунальне підприємство оновить меблі у приймальні керівництва на пів мільйона гривень”, – заявили антикорупціонери.

Посилаючись на дані системи “Prozorro”, в ХАЦ зазначили: підприємство уклало кілька договорів із підприємницею Тетяною Панфьоровою на придбання меблів та матеріалів на загальну суму понад 500 тис. грн.

“Усі угоди підписали без проведення торгів, скориставшись спрощеною процедурою, ніби ці товари – на потреби Української визвольної війни”, – зазначили в антикорупційному центрі.

Плани із закупівель у КП такі:

💰 99 885 грн планують витратити на три шафи для одягу (кожна коштує понад 30 тис. грн);

💰 майже 100 тис. грн підуть на чотири шафи під холодильники (майже по 25 тис. грн кожна);

💰 стійка-ресепшн коштуватиме 46 920 гривень;

💰 ще близько 100 тис. грн коштуватимуть дві кухні із ДСП;

💰 три книжкові шафи до приймальні КП “Харківблагоустрій” придбають по 15 тис. грн кожну;

💰 дві книжкові шафи для документів куплять за 28 тис. та 12 тис. грн.

“Ще майже 90 000 гривень підприємство витратить на придбання ламінованого ДСП”, – поінформували в ХАЦ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський антикорупційний центр з’ясував, що в КП “Харківблагоустрій” посеред російського вторгнення виникла потреба оновити шафи для одягу, книг та холодильників, а також – стійку-ресепшн та кухні".