5 млн грн планують витратити на застосунок для цифрової Картки харків’янина
На створення мобільного застосунку для цифрової Картки харків’янина планують витратити 5 мільйонів гривень.
Торги оголосив департамент цифрової трансформації міськради, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на портал “Prozorro”.
Переможець тендеру має створити мобільний застосунок, завантажити його в Apple Store і Google Play і передати всі права на нього міськраді. Ці роботи мають бути виконані до 31 серпня 2024 року.
Нагадаємо, всього діє шість видів Карток харків’янина: загальна, комунальна, пільгова, студентська, учнівська та волонтерська. Їхні власники мають можливість отримувати знижки на товари та послуги від більш ніж сотні партнерів проєкту. Загалом містянам роздали 451 тисячу карток. Рішення, що передбачає впровадження цифрової Картки харків’янина, виконком міськради ухвалив 2 квітня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: карточка харьковчанина, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ, цифровая;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 18:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На створення мобільного застосунку для цифрової Картки харків’янина планують витратити 5 мільйонів гривень".