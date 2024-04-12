5 млн грн планируют потратить на ПО для цифровой Карточки харьковчанина — ХАЦ
На создание мобильного приложения для цифровой Карточки харьковчанина планируют потратить 5 миллионов гривен.
Торги объявил департамент цифровой трансформации горсовета, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».
Победитель тендера должен будет создать мобильное приложение, загрузить его в Apple Store и Google Play и передать все права на него горсовету. Эти работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.
Напомним, всего действует шесть видов Карточек харьковчанина: общая, коммунальная, льготная, студенческая, ученическая и волонтерская. Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров проекта. Всего горожанам раздали 451 тысячу карточек. Решение, предусматривающее внедрение цифровой Карточки харьковчанина, исполком горсовета принял 2 апреля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: карточка харьковчанина, Харьков, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ, цифровая;
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 18:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На создание мобильного приложения для цифровой Карточки харьковчанина планируют потратить 5 миллионов гривен".