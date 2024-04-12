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5 млн грн планируют потратить на ПО для цифровой Карточки харьковчанина — ХАЦ

Общество 18:23   12.04.2024
Елена Нагорная
5 млн грн планируют потратить на ПО для цифровой Карточки харьковчанина — ХАЦ Фото: x-card.city.kharkov.ua

На создание мобильного приложения для цифровой Карточки харьковчанина планируют потратить 5 миллионов гривен.

Торги объявил департамент цифровой трансформации горсовета, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на портал «Prozorro».

Победитель тендера должен будет создать мобильное приложение, загрузить его в Apple Store и Google Play и передать все права на него горсовету. Эти работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

Напомним, всего действует шесть видов Карточек харьковчанина: общая, коммунальная, льготная, студенческая, ученическая и волонтерская. Их владельцы имеют возможность получать скидки на товары и услуги от более чем сотни партнеров проекта. Всего горожанам раздали 451 тысячу карточек. Решение, предусматривающее внедрение цифровой Карточки харьковчанина, исполком горсовета принял 2 апреля.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 18:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На создание мобильного приложения для цифровой Карточки харьковчанина планируют потратить 5 миллионов гривен".