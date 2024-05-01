Харьковское КП покупает себе мебель на 0,5 млн грн — ХАЦ
Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что в КП «Харьковблагоустройство» посреди российского вторжения возникла потребность обновить шкафы для одежды, книг и холодильников, а также — стойку-ресепшн и кухни.
«Харьковское коммунальное предприятие обновит мебель в приемной руководства на полмиллиона гривен», — заявили антикоррупционеры.
Ссылаясь на данные системы «Prozorro», в ХАЦ отметили: предприятие заключило несколько договоров с предпринимательницей Татьяной Панферовой на приобретение мебели и материалов на общую сумму более 500 тыс. грн.
«Все соглашения подписали без проведения торгов, воспользовавшись упрощенной процедурой, как будто эти товары – на нужды Украинской освободительной войны», — отметили в антикоррупционном центре.
Планы по закупкам у КП следующие:
💰 99 885 грн планируют потратить на три шкафа для одежды (каждый стоит более 30 тыс. грн);
💰 почти 100 тыс. грн пойдут на четыре шкафа под холодильники (почти по 25 тыс. грн каждый);
💰 стойка-ресепшн обойдется в 46 920 гривен;
💰 еще около 100 тыс. грн будут стоить две кухни из ДСП;
💰 три книжных шкафа в приемную КП «Харьковблагоустройство» приобретут по 15 тыс. грн каждый;
💰 два книжных шкафа для документов купят за 28 тыс. и 12 тыс. грн.
«Еще почти 90 000 гривен предприятие потратит на приобретение ламинированного ДСП», — проинформировали в ХАЦ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, покупки, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что в КП «Харьковблагоустройство» посреди российского вторжения возникла потребность обновить шкафы для одежды, книг и холодильников, а также — стойку-ресепшн и кухни".