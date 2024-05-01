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Харьковское КП покупает себе мебель на 0,5 млн грн — ХАЦ

Общество 10:08   01.05.2024
Оксана Горун
Харьковское КП покупает себе мебель на 0,5 млн грн — ХАЦ

Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что в КП «Харьковблагоустройство» посреди российского вторжения возникла потребность обновить шкафы для одежды, книг и холодильников, а также — стойку-ресепшн и кухни.

«Харьковское коммунальное предприятие обновит мебель в приемной руководства на полмиллиона гривен», — заявили антикоррупционеры.

Ссылаясь на данные системы «Prozorro», в ХАЦ отметили: предприятие заключило несколько договоров с предпринимательницей Татьяной Панферовой на приобретение мебели и материалов на общую сумму более 500 тыс. грн.

«Все соглашения подписали без проведения торгов, воспользовавшись упрощенной процедурой, как будто эти товары – на нужды Украинской освободительной войны», — отметили в антикоррупционном центре.

Планы по закупкам у КП следующие:

💰 99 885 грн планируют потратить на три шкафа для одежды (каждый стоит более 30 тыс. грн);

💰 почти 100 тыс. грн пойдут на четыре шкафа под холодильники (почти по 25 тыс. грн каждый);

💰 стойка-ресепшн  обойдется в 46 920 гривен;

💰 еще около 100 тыс. грн будут стоить две кухни из ДСП;

💰 три книжных шкафа в приемную КП «Харьковблагоустройство» приобретут по 15 тыс. грн каждый;

💰 два книжных шкафа для документов купят за 28 тыс. и 12 тыс. грн.

«Еще почти 90 000 гривен предприятие потратит на приобретение ламинированного ДСП», — проинформировали в ХАЦ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр выяснил, что в КП «Харьковблагоустройство» посреди российского вторжения возникла потребность обновить шкафы для одежды, книг и холодильников, а также — стойку-ресепшн и кухни".