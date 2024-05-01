Готелі для комах створили під Харковом (відео)

У харківському екопарку виготовили маленькі дерев’яні будиночки. Вони слугуватимуть прихистком для багатьох комах, які запилюють рослини або регулюють кількість шкідників.

Як розповіли у пресслужбі регіонального ландшафтного парку, наприклад, у них зможуть жити бджоли.

Конструкції виготовляли разом із маленькими відвідувачами, використовуючи природні та вторинні матеріали.

Відео: фейсбук екопарку