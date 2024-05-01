Готелі для комах створили під Харковом (відео)
У харківському екопарку виготовили маленькі дерев’яні будиночки. Вони слугуватимуть прихистком для багатьох комах, які запилюють рослини або регулюють кількість шкідників.
Як розповіли у пресслужбі регіонального ландшафтного парку, наприклад, у них зможуть жити бджоли.
Конструкції виготовляли разом із маленькими відвідувачами, використовуючи природні та вторинні матеріали.
Відео: фейсбук екопарку
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домики, насекомые, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 22:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку виготовили маленькі дерев’яні будиночки".