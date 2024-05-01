Отели для насекомых создали под Харьковом (видео)
В харьковском экопарке изготовили маленькие деревянные домики. Они будут служить убежищем для многих насекомых, которые опыляют растения или регулируют количество вредителей.
Как рассказали в пресс-службе регионального ландшафтного парка, например, в них смогут жить пчелы.
Конструкции изготавливали вместе с маленькими посетителями, используя природные и вторичные материалы.
Видео: Facebook экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домики, насекомые, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 22:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке изготовили маленькие деревянные домики".