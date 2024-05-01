Отели для насекомых создали под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке изготовили маленькие деревянные домики. Они будут служить убежищем для многих насекомых, которые опыляют растения или регулируют количество вредителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального ландшафтного парка, например, в них смогут жить пчелы.

Конструкции изготавливали вместе с маленькими посетителями, используя природные и вторичные материалы.

Видео: Facebook экопарка