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Отели для насекомых создали под Харьковом (видео)

Общество 22:23   01.05.2024
Елена Нагорная
Отели для насекомых создали под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке изготовили маленькие деревянные домики. Они будут служить убежищем для многих насекомых, которые опыляют растения или регулируют количество вредителей.

Как рассказали в пресс-службе регионального ландшафтного парка, например, в них смогут жить пчелы.

Конструкции изготавливали вместе с маленькими посетителями, используя природные и вторичные материалы.

Видео: Facebook экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 22:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке изготовили маленькие деревянные домики".