Более сотни фазанов в харьковском экопарке выпустили в природу (видео)

В экопарке под Харьковом выпустили в дикую природу 120 фазанов.

В пресс-службе парка отмечают, что это многолетнее традиционное мероприятие, которое проводят весной.

«Фазаны присоединятся к своим родственникам, которых мы выпускали в предыдущие годы и которые уже прижились на территории экопарка и окрестных лесах. Сейчас, во время войны и настоящего экоцида, который враг делает, это еще важнее, чем раньше!», — рассказали в экопарке.