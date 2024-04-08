Более сотни фазанов в харьковском экопарке выпустили в природу (видео)
В экопарке под Харьковом выпустили в дикую природу 120 фазанов.
В пресс-службе парка отмечают, что это многолетнее традиционное мероприятие, которое проводят весной.
«Фазаны присоединятся к своим родственникам, которых мы выпускали в предыдущие годы и которые уже прижились на территории экопарка и окрестных лесах. Сейчас, во время войны и настоящего экоцида, который враг делает, это еще важнее, чем раньше!», — рассказали в экопарке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отпустили, природа, фазаны, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2024 в 11:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом выпустили в дикую природу 120 фазанов.".