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Понад сотню фазанів випустили на волю в харківському екопарку (відео)

Суспільство 11:12   08.04.2024
Вікторія Яковенко
Понад сотню фазанів випустили на волю в харківському екопарку (відео)

В екопарку під Харковом випустили у дику природу 120 фазанів.

У пресслужбі парку зазначають, що це багаторічний традиційних захід, який проводять весною.

«Фазани приєднаються до своїх родичів, яких ми випускали в попередні роки та які вже прижилися на території екопарку та навколишніх лісах. Зараз, під час війни та справжнього екоциду, який чинить ворог, це ще важливіше, ніж раніше!», – розповіли у екопарку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом випустили у дику природу 120 фазанів.".