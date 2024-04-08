Понад сотню фазанів випустили на волю в харківському екопарку (відео)
В екопарку під Харковом випустили у дику природу 120 фазанів.
У пресслужбі парку зазначають, що це багаторічний традиційних захід, який проводять весною.
«Фазани приєднаються до своїх родичів, яких ми випускали в попередні роки та які вже прижилися на території екопарку та навколишніх лісах. Зараз, під час війни та справжнього екоциду, який чинить ворог, це ще важливіше, ніж раніше!», – розповіли у екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом випустили у дику природу 120 фазанів.".