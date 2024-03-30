Амурський тигр повернувся до харківського екопарку (відео)

Черговий пухнастий переселенець повернувся додому – амурський тигр прибув з екопарку в Ковалівці Полтавської області, де перебував після евакуації – з 2022 року.

Добру новину повідомила пресслужба харківського екопарку.

“Ми повернули нашого амурського тигра, який весь цей час перебував у вимушеній евакуації в екопарку в Ковалівці. Тварина перебуває під наглядом професіоналів, почувається добре та чекає на вас у гості”, — повідомили співробітники.

Відео: Харківський екопарк

Фахівці відзначили, що цей тигр – один із найбільших хижаків у світі. Він може набрати вагу до 300 кг.

“Через повномасштабну війну та обстріли ми були змушені евакуювати нашого тигра. Понад два роки тварина з нетерпінням чекала на повернення”, — підкреслили в екопарку.