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Амурський тигр повернувся до харківського екопарку (відео)

Репортаж 21:12   30.03.2024
Оксана Горун
Амурський тигр повернувся до харківського екопарку (відео) Скриншот

Черговий пухнастий переселенець повернувся додому – амурський тигр прибув з екопарку в Ковалівці Полтавської області, де перебував після евакуації – з 2022 року.

Добру новину повідомила пресслужба харківського екопарку.

“Ми повернули нашого амурського тигра, який весь цей час перебував у вимушеній евакуації в екопарку в Ковалівці. Тварина перебуває під наглядом професіоналів, почувається добре та чекає на вас у гості”, — повідомили співробітники.

Відео: Харківський екопарк

Фахівці відзначили, що цей тигр – один із найбільших хижаків у світі. Він може набрати вагу до 300 кг.

“Через повномасштабну війну та обстріли ми були змушені евакуювати нашого тигра. Понад два роки тварина з нетерпінням чекала на повернення”, — підкреслили в екопарку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий пухнастий переселенець повернувся додому – амурський тигр прибув з екопарку в Ковалівці Полтавської області, де перебував після евакуації – з 2022 року".