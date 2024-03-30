Амурский тигр вернулся в харьковский экопарк (видео)

Очередной мохнатый переселенец вернулся домой — амурский тигр прибыл из экопарка в Ковалевке Полтавской области, где находился после эвакуации — с 2022 года.

Хорошую новость сообщила пресс-служба харьковского экопарка.

«Мы вернули нашего амурского тигра, который все это время находился в вынужденной эвакуации в экопарке в Ковалевке. Животное находится под наблюдением профессионалов, чувствует себя хорошо и ждет вас в гости», — сообщили сотрудники.

Видео: Харьковский экопарк

Специалисты отметили, этот тигр — один из самых больших хищников в мире. Он может набрать вес до 300 кг.

«Из-за полномасштабной войны и обстрелов мы были вынуждены эвакуировать нашего тигра. Более двух лет животное с нетерпением ждало возвращения», — подчеркнули в экопарке.