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Амурский тигр вернулся в харьковский экопарк (видео)

Общество 21:12   30.03.2024
Оксана Горун
Амурский тигр вернулся в харьковский экопарк (видео) Скриншот

Очередной мохнатый переселенец вернулся домой — амурский тигр прибыл из экопарка в Ковалевке Полтавской области, где находился после эвакуации — с 2022 года.

Хорошую новость сообщила пресс-служба харьковского экопарка.

«Мы вернули нашего амурского тигра, который все это время находился в вынужденной эвакуации в экопарке в Ковалевке. Животное находится под наблюдением профессионалов, чувствует себя хорошо и ждет вас в гости», — сообщили сотрудники.

Видео: Харьковский экопарк

Специалисты отметили, этот тигр — один из самых больших хищников в мире. Он может набрать вес до 300 кг.

«Из-за полномасштабной войны и обстрелов мы были вынуждены эвакуировать нашего тигра. Более двух лет животное с нетерпением ждало возвращения», — подчеркнули в экопарке.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной мохнатый переселенец вернулся домой — амурский тигр прибыл из экопарка в Ковалевке Полтавской области, где находился после эвакуации — с 2022 года".