Амурский тигр вернулся в харьковский экопарк (видео)
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Очередной мохнатый переселенец вернулся домой — амурский тигр прибыл из экопарка в Ковалевке Полтавской области, где находился после эвакуации — с 2022 года.
Хорошую новость сообщила пресс-служба харьковского экопарка.
«Мы вернули нашего амурского тигра, который все это время находился в вынужденной эвакуации в экопарке в Ковалевке. Животное находится под наблюдением профессионалов, чувствует себя хорошо и ждет вас в гости», — сообщили сотрудники.
Видео: Харьковский экопарк
Специалисты отметили, этот тигр — один из самых больших хищников в мире. Он может набрать вес до 300 кг.
«Из-за полномасштабной войны и обстрелов мы были вынуждены эвакуировать нашего тигра. Более двух лет животное с нетерпением ждало возвращения», — подчеркнули в экопарке.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, тигр, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 21:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередной мохнатый переселенец вернулся домой — амурский тигр прибыл из экопарка в Ковалевке Полтавской области, где находился после эвакуации — с 2022 года".