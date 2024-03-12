Удари РФ по Харківщині: били ракетами, є загиблі та поранені – поліція

Армія РФ протягом доби вдарила ракетами по Кутузівці та Дергачах, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, в регіоні за добу загинув чоловік, троє людей поранені.

Найтрагічніші наслідки – в артобстрілу села Глушківка.

“11 березня близько 13:00 ворог завдав ударів з артилерії калібром 122 мм. Оди чоловік загинув, двоє громадян отримали поранення. Усі цивільні”, – повідомив Тимошко.

Ще одну людину поранили у Вовчанську – постраждала 66-річна жінка, вона в лікарні.

Вдень по регіону завдали ракетних ударів (вибух чули й у Харкові).

“Кутузівка. 11 березня о 12:15 під час ракетного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Дергачі.О 12:15 ворог завдав ракетного удару по місту. Пошкоджені приватні домоволодіння”, – поінформував начальник ГУНП у Харківській області.

Також він зазначив, що вночі – близько 00:30 на Куп’янськ скинули бомбу ФАБ-250. Вона вдарила по нежитловій п’ятиповерхівці. Обійшлося без постраждалих.