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Удари РФ по Харківщині: били ракетами, є загиблі та поранені – поліція

Події 07:59   12.03.2024
Оксана Горун
Удари РФ по Харківщині: били ракетами, є загиблі та поранені – поліція

Армія РФ протягом доби вдарила ракетами по Кутузівці та Дергачах, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, в регіоні за добу загинув чоловік, троє людей поранені.

Найтрагічніші наслідки – в артобстрілу села Глушківка.

“11 березня близько 13:00 ворог завдав ударів з артилерії калібром 122 мм. Оди чоловік загинув, двоє громадян отримали поранення. Усі цивільні”, – повідомив Тимошко.

Ще одну людину поранили у Вовчанську – постраждала 66-річна жінка, вона в лікарні.

Вдень по регіону завдали ракетних ударів (вибух чули й у Харкові).

“Кутузівка. 11 березня о 12:15 під час ракетного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Дергачі.О 12:15 ворог завдав ракетного удару по місту. Пошкоджені приватні домоволодіння”, – поінформував начальник ГУНП у Харківській області.

Також він зазначив, що вночі – близько 00:30 на Куп’янськ скинули бомбу ФАБ-250. Вона вдарила по нежитловій п’ятиповерхівці. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби вдарила ракетами по Кутузівці та Дергачах, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, в регіоні за добу загинув чоловік, троє людей поранені".