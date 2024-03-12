Удари РФ по Харківщині: били ракетами, є загиблі та поранені – поліція
Армія РФ протягом доби вдарила ракетами по Кутузівці та Дергачах, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, в регіоні за добу загинув чоловік, троє людей поранені.
Найтрагічніші наслідки – в артобстрілу села Глушківка.
“11 березня близько 13:00 ворог завдав ударів з артилерії калібром 122 мм. Оди чоловік загинув, двоє громадян отримали поранення. Усі цивільні”, – повідомив Тимошко.
Ще одну людину поранили у Вовчанську – постраждала 66-річна жінка, вона в лікарні.
Вдень по регіону завдали ракетних ударів (вибух чули й у Харкові).
“Кутузівка. 11 березня о 12:15 під час ракетного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Дергачі.О 12:15 ворог завдав ракетного удару по місту. Пошкоджені приватні домоволодіння”, – поінформував начальник ГУНП у Харківській області.
Також він зазначив, що вночі – близько 00:30 на Куп’янськ скинули бомбу ФАБ-250. Вона вдарила по нежитловій п’ятиповерхівці. Обійшлося без постраждалих.
Читайте також: Армія РФ вночі скинула авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, новини Харкова, обстріли, поліція, поранені, тимошко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удари РФ по Харківщині: били ракетами, є загиблі та поранені – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2024 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби вдарила ракетами по Кутузівці та Дергачах, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, в регіоні за добу загинув чоловік, троє людей поранені".