Командування РФ, що керує атаками на Куп’янськ, змусили “перебудувати плани”

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець відзначив певні зміни в планах і діях групи військ армії РФ “Захід”, що відповідає за Куп’янський і Лиманський напрямки.

“Суттєве збільшення смуги активних дій ворожого угрупування військ (УВ) “Запад” в рамках реорганізації системи бойового та оперативного управління, привело до певних трансформацій у його складі та сенсі його поточних дій, – написав Машовець в огляді 19 березня. – Передача колишньої смуги дій УВ “Центр” (Лиманський напрямок), до складу УВ “Запад”, очевидно, примусило його командування трохи перебудувати свої плани. В першу чергу, це стосувалося розподілу тих сил й засобів, які є у його розпорядженні… Також, ще одним фактором, який суттєво вплинув на це, стали “передвиборчі дебати”, яки розгорнулися на території Бєлгородської області ри-фи, протягом останнього часу”.

На відміну від багатьох критиків транскордонного рейду російських добровольців, Машовець не схильний заперечувати користь, яку приносять їхні дії.

“Можна цілком поділяти думку про те, що “клоуни Буданова”, займаються виключно “піар-акціями” на території ри-фи, але об’єктивно – певна військова доцільність у їх діях є… по одній простій причині, навіть, по двох. Бєлгородська область – це дуже вагома частина оперативного тилу північної групи УВ “Запад” (принаймні, 6-ї загальновійськової армії\ЗВА та 11-го армійського корпусу\АК). Так зване, угрупування прикриття кордону (це те, що ми називаємо – УВ “Брянск”, УВ”Курск” та УВ “Белгород”)… формується та є частиною більшого угрупування, а саме УВ “Запад”. Необхідність виділяти до його складу відповідний наряд сил й засобів – також певним чином впливає на ситуацію та обстановку в смузі його дій“, – зазначив Машовець.

Він підкреслив і той факт, що росіяни утримують на прикордонних напрямках 30-тисячне угруповання та нарощували його під час активних дій добровольців.

На Куп’янському напрямку противник зараз надзвичайно багато військ перекинув у резерв (п’ять мотострілецьких і стрілецьких полків, а також – до трьох формувань обсягом у батальйон).

“Як на мене, то найближчим часом його командування спробує зробити принаймні дві речі – перегрупувати свої сили та засоби на Куп’янському напрямку (про це опосередковано свідчить нарощування обсягів резервного компонента противника на цьому напрямку). А також, наростити зусилля на Лиманському напрямку”, – написав Машовець.

Попри перегрупування та відтягування військ у резерв, сенс дій росіян під Куп’янськом поки що залишається тим самим. Вони завзято хочуть пробитися до річки Оскіл – у тому числі “повернутися до Куп’янська” (хоча б на лівобережжя). Зараз окупанти намагаються вийти в ключові пункти системи оборони ЗСУ (кордон Кучерівка – Петропавлівка і район Куп’янська-Вузлового) за напрямками, що сходяться. На цей час наступають з півночі – у напрямку Синьківка – Петропавлівка та вздовж дороги Сватове – Куп’янськ за напрямками Табаївка – Степова Новосілка та Табаївка – Піщане. Машовець прокоментував, що діє армія РФ “у звичній манері”.

Військовий оглядач відзначив практично “рівний” поділ військ на двох напрямках – Куп’янському та Лиманському. Це свідчить про те, що обидвом напрямкам поки що надають рівноцінного значення, що, на думку Машовця, “не зовсім методично правильно”.