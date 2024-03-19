Командование РФ, отвечающее за атаки Купянска, заставили «перестроить планы»

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил определенные изменения в планах и действиях группы войск армии РФ «Запад», отвечающей за Купянское и Лиманское направления.

«Существенное увеличение полосы активных действий вражеской группировки войск (ГВ) «Запад» в рамках реорганизации системы боевого и оперативного управления, привело к определенным трансформациям в его составе и смысле его текущих действий, — написал Машовец в обзоре 19 марта. — Передача бывшей полосы действий ГВ «Центр» (Лиманское направление), в состав ГВ «Запад», очевидно, заставило его командование немного перестроить свои планы. В первую очередь это касалось распределения тех сил и средств, которые есть в его распоряжении. Также, еще одним фактором, существенно повлиявшим на это, стали «предвыборные дебаты», развернувшиеся на территории Белгородской области рф, в течение последнего времени».

В отличие от многих критиков трансграничного рейда российских добровольцев Машовец не склонен отрицать пользу, которую приносят их действия.

«Можно полностью разделять мнение о том, что «клоуны Буданова» занимаются исключительно «пиар-акциями» на территории рф, но объективно — определенная военная целесообразность в их действиях есть… по одной простой причине, даже, по двум. Белгородская область — это очень весомая часть оперативного тыла северной группы ГВ «Запад» (по крайней мере, 6-й общевойсковой армии\ОВА и 11-го армейского корпуса\АК). Так называемая группировка прикрытия границы (это то, что мы называем — ГВ «Брянск», ГВ «Курск» и ГВ «Белгород») формируется и является частью большей группировки, а именно ГВ «Запад». Необходимость выделять в ее состав соответствующий наряд сил и средств — также определенным образом влияет на ситуацию и обстановку в полосе ее действий», — отметил Машовец.

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Он отметил и тот факт, что россияне содержат на приграничных направлениях 30-тысячную группировку и наращивали ее во время активных действий добровольцев.

На Купянском направлении противник сейчас необычно много войск перекинул в резерв (пять мотострелковых и стрелковых полков, а также — до трех формирований объемом в батальон).

«По-моему, в ближайшее время командование противника попытается сделать, по крайней мере, две вещи — перегруппировать свои силы и средства на Купянском направлении (об этом косвенно свидетельствует наращивание объемов резервного компонента противника на этом направлении). А также, нарастить усилия на Лиманском направлении», — написал Машовец.

Несмотря на перегруппировки и оттягивание войск в резерв, смысл действий россиян под Купянском пока остается тем же. Они упорно хотят пробиться к реке Оскол — в том числе «вернуться в Купянск» (хотя бы на левобережье). Сейчас оккупанты пытаются выйти в ключевые пункты системы обороны ВСУ (рубеж Кучеровка — Петропавловка и район Купянска-Узлового) по сходящимся направлениям. На данный момент наступают с севера — по направлению Синьковка — Петропавловка и вдоль дороги Сватово – Купянск по направлениям Табаевка — Степная Новоселка и Табаевка — Песчаное. Машовец отметил, что действует армия РФ «в привычной манере».

Военный обозреватель отметил практически «равное» разделение войск на двух направлениях — Купянском и Лиманском. Это свидетельствует о том, что обоим направлениям пока что придают равноценное значение, что, по мнению Машовца, «не совсем методически правильно».