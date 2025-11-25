Сколько будут стоить бюджетные новогодние елки на Харьковщине — уже есть цены
Лесоводы готовятся к старту продаж рождественских и новогодних деревьев. Цены в сравнении с прошлым годом незначительно изменились, причем одни позиции подешевели, а другие, наоборот, подорожали.
Цены на деревья от государственных лесничеств традиционно ниже тех, которые обычно устанавливают на елочных базарах с хвойными из питомников. Стоимость зависит от породы и высоты, констатируют в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».
Розничные цены на новогодние деревья будут такими:
- сосна обыкновенная до 1 метра — 135 гривен (в прошлом году 96-123 гривны);
- сосна обыкновенная от 1 до 2 метров — 150 гривен (в прошлом году 124-160 гривен);
- сосна обыкновенная от 2 до 3 метров — 150–174 гривны (в прошлом году 180-240 гривен);
- сосна крымская до 1 метра — 168 гривен (как и в прошлом году);
- сосна крымская от 1 до 2 метров — 252 гривны (как и в прошлом году);
- сосна крымская от 2 до 3 метров — 360 гривен (как и в прошлом году).
Также можно приобрести набор хвойных веточек (три–семь штук) за 72 гривны.
Лесоводы напоминают, что пилят деревца на специальных плантациях «для праздников» или в ходе рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому вреда природе никоим образом не наносят.
«В наших лесничествах есть достаточное количество настоящих, экологически чистых деревьев, которые могут украсить дома украинцев. Конечно, в условиях войны хвойные красавицы теряют свою актуальность, но все же мы готовы обеспечить потребности наших потребителей, которые хотят добавить немного приятных моментов для своих семей и поставить елку дома. Цена на елки остается доступной, ведь мы выращиваем их самостоятельно в наших лесничествах», — отмечают в Слобожанском филиале.
Адреса елочных базаров сообщат позже.
Как сообщала МГ «Объектив» 25 ноября, Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники проведут рейды для контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.
Читайте также: Деревья в центре Харькова — уже «пенсионеры»: чем их заменят (видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько будут стоить бюджетные новогодние елки на Харьковщине — уже есть цены», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2025 в 17:56;