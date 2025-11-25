Сколько будут стоить бюджетные новогодние елки на Харьковщине — уже есть цены

Лесоводы готовятся к старту продаж рождественских и новогодних деревьев. Цены в сравнении с прошлым годом незначительно изменились, причем одни позиции подешевели, а другие, наоборот, подорожали.

Цены на деревья от государственных лесничеств традиционно ниже тех, которые обычно устанавливают на елочных базарах с хвойными из питомников. Стоимость зависит от породы и высоты, констатируют в Слобожанском филиале ГП «Леса Украины».

Розничные цены на новогодние деревья будут такими:

сосна обыкновенная до 1 метра — 135 гривен (в прошлом году 96-123 гривны);

сосна обыкновенная от 1 до 2 метров — 150 гривен (в прошлом году 124-160 гривен);

сосна обыкновенная от 2 до 3 метров — 150–174 гривны (в прошлом году 180-240 гривен);

сосна крымская до 1 метра — 168 гривен (как и в прошлом году);

сосна крымская от 1 до 2 метров — 252 гривны (как и в прошлом году);

сосна крымская от 2 до 3 метров — 360 гривен (как и в прошлом году).

Также можно приобрести набор хвойных веточек (три–семь штук) за 72 гривны.

Лесоводы напоминают, что пилят деревца на специальных плантациях «для праздников» или в ходе рубок формирования и оздоровления лесов, поэтому вреда природе никоим образом не наносят.

«В наших лесничествах есть достаточное количество настоящих, экологически чистых деревьев, которые могут украсить дома украинцев. Конечно, в условиях войны хвойные красавицы теряют свою актуальность, но все же мы готовы обеспечить потребности наших потребителей, которые хотят добавить немного приятных моментов для своих семей и поставить елку дома. Цена на елки остается доступной, ведь мы выращиваем их самостоятельно в наших лесничествах», — отмечают в Слобожанском филиале.

Адреса елочных базаров сообщат позже.

Как сообщала МГ «Объектив» 25 ноября, Госэкоинспекция в Харьковской области начинает ежегодную операцию «Новогодняя елка». Сотрудники проведут рейды для контроля перевозки, заготовки и реализации хвойных деревьев.