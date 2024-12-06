«Чистий ранок» на День Миколая: як Харків розчищають від снігу (фото)
Харків знову вкрився снігом – поки що не так щільно. Але від ранку на вулицях міста вже працюють комунальники.
«Комунальники очищають двори від снігу, даруючи місту «чистий ранок» на День Миколая. Комунальники працюють з самого ранку, щоб очистити тротуари, пішохідні доріжки, виходи з під’їздів. До роботи задіяно 1697 працівників, 43 одиниці спецтехніки, 55 колісних снігоочисників», – повідомили у КП «Харківблагоустрій».
Дорожники тим часом наводять лад на дорогах та тротуарах міста.
«Бригади КП «Шляхрембуд» за попередню добу вивезли 50 куб. м змету та ТПВ, а також використали 276 куб. м піщано-сольової суміші та 689 т солі. Сьогодні на дорогах працюють 157 робітників та 117 одиниць спецтехніки підприємства», – зазначили у пресслужбі Харківської міськради.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: День Святого Николая, коммунальщики, сніг, утро, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків знову вкрився снігом – поки що не так щільно. Але від ранку на вулицях міста вже працюють комунальники.".