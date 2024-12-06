«Чистое утро» на День Николая: как Харьков расчищают от снега (фото)

Харьков снова укрылся снегом – пока не так плотно. Но с утра на улицах города уже работают коммунальщики.

«Коммунальщики очищают дворы от снега, даря городу «чистое утро» на День Николая. Коммунальщики работают с самого утра, чтобы очистить тротуары, пешеходные дорожки, выходы из подъездов. К работе задействованы 1697 работников, 43 единицы спецтехники, 55 колесных снегоочистителей», — сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

Дорожники тем временем наводят порядок на дорогах и тротуарах города.

«Бригады КП «Дорремстрой» за предыдущие сутки вывезли 50 куб. м смета и ТБО, а также использовали 276 куб. м песчано-солевой смеси и 689 т соли. Сегодня на дорогах работают 157 рабочих и 117 единиц спецтехники предприятия», – отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.