«Чистое утро» на День Николая: как Харьков расчищают от снега (фото)
Харьков снова укрылся снегом – пока не так плотно. Но с утра на улицах города уже работают коммунальщики.
«Коммунальщики очищают дворы от снега, даря городу «чистое утро» на День Николая. Коммунальщики работают с самого утра, чтобы очистить тротуары, пешеходные дорожки, выходы из подъездов. К работе задействованы 1697 работников, 43 единицы спецтехники, 55 колесных снегоочистителей», — сообщили в КП «Харьковблагоустройство».
Дорожники тем временем наводят порядок на дорогах и тротуарах города.
«Бригады КП «Дорремстрой» за предыдущие сутки вывезли 50 куб. м смета и ТБО, а также использовали 276 куб. м песчано-солевой смеси и 689 т соли. Сегодня на дорогах работают 157 рабочих и 117 единиц спецтехники предприятия», – отметили в пресс-службе Харьковского горсовета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: День Святого Николая, коммунальщики, сніг, утро, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков снова укрылся снегом – пока не так плотно. Но с утра на улицах города уже работают коммунальщики.".