Новости Харькова — главное 1.11: в Харькове гремели взрывы, причины тревог
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:10
КАБы на Харьков запускал ночью враг, были слышны взрывы
Тревогу в Харькове и области объявили в 02:24. На северо-востоке зафиксировали активность вражеской авиации, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Вскоре на Харьковщину полетели КАБы.
Угроза возникла и для областного центра.
Около 02:30 в Харькове прогремел взрыв. Однако по состоянию на 07:10 руководство города и области не сообщило подробности о «прилете». В 04:16 опасность миновала, в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 07:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".