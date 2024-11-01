Новости Харькова — главное 1.11: в Харькове гремели взрывы, причины тревог

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07:10

КАБы на Харьков запускал ночью враг, были слышны взрывы

Тревогу в Харькове и области объявили в 02:24. На северо-востоке зафиксировали активность вражеской авиации, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Вскоре на Харьковщину полетели КАБы.

Угроза возникла и для областного центра.

Около 02:30 в Харькове прогремел взрыв. Однако по состоянию на 07:10 руководство города и области не сообщило подробности о «прилете». В 04:16 опасность миновала, в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.