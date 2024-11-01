В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина

Флаг заменили на меньший, чтобы полотно не пострадало из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Харьковском горсовете.

«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», – отметили в мэрии.