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В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина

Общество 11:47   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина Фото: ХГС

Флаг заменили на меньший, чтобы полотно не пострадало из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Харьковском горсовете.

«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», – отметили в мэрии.

Флаг
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Флаг заменили на меньший, чтобы полотно не пострадало из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Харьковском горсовете.".