В Харькове сняли большой флаг с главного флагштока города – причина
Фото: ХГС
Флаг заменили на меньший, чтобы полотно не пострадало из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Харьковском горсовете.
«Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», – отметили в мэрии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: флаг, флагшток, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Флаг заменили на меньший, чтобы полотно не пострадало из-за ухудшения погодных условий, сообщили в Харьковском горсовете.".