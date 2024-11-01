У Харкові зняли великий прапор із головного флагштока міста – причина

Прапор замінили на менший, щоб полотно не постраждало через погіршення погодних умов, повідомили у Харківській міськраді.

“Згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом в Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с“, – зазначили в мерії.