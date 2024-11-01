У Харкові зняли великий прапор із головного флагштока міста – причина
Фото: ХМР
Прапор замінили на менший, щоб полотно не постраждало через погіршення погодних умов, повідомили у Харківській міськраді.
“Згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом в Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с“, – зазначили в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 11:47;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прапор замінили на менший, щоб полотно не постраждало через погіршення погодних умов, повідомили у Харківській міськраді.".