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У Харкові зняли великий прапор із головного флагштока міста – причина

Суспільство 11:47   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
У Харкові зняли великий прапор із головного флагштока міста – причина Фото: ХМР

Прапор замінили на менший, щоб полотно не постраждало через погіршення погодних умов, повідомили у Харківській міськраді.

Згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом в Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с“, – зазначили в мерії.

Прапор
Фото: ХМР
Фото: ХМР

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 11:47;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прапор замінили на менший, щоб полотно не постраждало через погіршення погодних умов, повідомили у Харківській міськраді.".