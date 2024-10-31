Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада

У п’ятницю, 1 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 10-12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 8-13.

Вітер уночі південно-західний, удень західний – 7-12 м/с; вдень пориви – 15-20 м/с.