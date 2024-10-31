Live
  • Чт 31.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.64

Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада

Погода 18:19   31.10.2024
Олена Нагорна
Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада

У п’ятницю, 1 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 10-12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 8-13.

Вітер уночі південно-західний, удень західний – 7-12 м/с; вдень пориви – 15-20 м/с.

Читайте також: Сьогодні 31 жовтня: який день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку
Готувала нову серію ударів по місту: СБУ затримала безробітну харків’янку
31.10.2024, 18:57
“Немає слів” – Терехов про 30 постраждалих і загиблу дитину
“Немає слів” – Терехов про 30 постраждалих і загиблу дитину
31.10.2024, 01:06
Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада
Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада
31.10.2024, 18:19
15-річна мешканка Харківщини померла в лікарні: її зґвалтували та підпалили
15-річна мешканка Харківщини померла в лікарні: її зґвалтували та підпалили
31.10.2024, 17:29
Війна і спека: чому аграрії тікатимуть із Харківщини
Війна і спека: чому аграрії тікатимуть із Харківщини
30.10.2024, 19:34
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички
Найдорожчі монети України: час перевірити скарбнички
30.10.2024, 07:52

Новини за темою:

15:34
Перший сніг може випасти у Харкові й області вже у вихідні – синоптики
19:35
Дощ і пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 31 жовтня
20:19
Вночі місцями на Харківщині вдарить мороз: прогноз погоди на 30 жовтня
15:12
Про небезпечну погоду у вівторок попереджають жителів Харкова та області
20:25
Вночі може бути туман: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня

Ви читали новину: «Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 18:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів".