Удень можуть бути пориви вітру: погода в Харкові та області на 1 листопада
У п’ятницю, 1 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 2 до 4 градусів тепла, вдень – 10-12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 8-13.
Вітер уночі південно-західний, удень західний – 7-12 м/с; вдень пориви – 15-20 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів".