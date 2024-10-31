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Днем могут быть порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября

Погода 18:19   31.10.2024
Елена Нагорная
Днем могут быть порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — 10-12, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — 8-13.

Ветер ночью юго-западный, днем западный — 7-12 м/с; днем порывы — 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 18:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 1 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков".