Днем могут быть порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября

В пятницу, 1 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, днем — 10-12, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов тепла, днем — 8-13.

Ветер ночью юго-западный, днем западный — 7-12 м/с; днем порывы — 15-20 м/с.