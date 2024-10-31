Сегодня 31 октября: какой день в истории

31 октября – Хэллоуин. В 2018 году в этот день в Индии открыли самую высокую статую в мире – Статую Единства. В 1941-м завершили сооружение монумента четырем президентам США на горе Рашмор. В 1922-м Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. В 1517-м Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций.

Праздники и памятные даты 31 октября

31 октября в Украине и мире отмечают Хэллоуин. Подробнее об истории праздника.

Также сегодня: Всемирный день городов, Международный день экономии, Международный день Черного моря, День волшебства, Всемирный день сбережений, День Реформации.

31 октября в истории

31 октября 1517 года католический священник Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. Подробнее.

31 октября 1922 года Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. Подробнее.

31 октября 1941 года завершили создание монумента четырем президентам США на горе Рашмор. Подробнее.

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди погибла от рук своих телохранителей. Подробнее.

31 октября 1999 года в Украине состоялся первый тур выборов президента, по результатам которого действующий президент Леонид Кучма смог вывести во второй тур с собой наиболее выгодного из возможных кандидатов – коммуниста Петра Симоненко. Подробнее.

31 октября 2018 года в Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую Единства. Это фигура индийского государственного деятеля и борца за независимость Валлаббхаи Пателя высотой 182 метра (с постаментом – 240 метров).

Патель был преданным сторонником Махатмы Ганди, одним из лидеров Индийского национального конгресса и авторов конституции Индии. После того как Индия получила независимость от Великобритании, Патель стал заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. Именно ему ставят в заслугу то, что после раздела бывшей Британской Индии на несколько независимых государств удалось остановить дальнейший распад индийской части на множество маленьких стран.

Построили этого индийского «колосса» за пять лет и открыли к годовщине рождения Пателя (он родился 31 октября 1875 года). Основа статуи – два железобетонных опорных цилиндра, окружающих стальной каркас. Уже на этот «фундамент» наложены бронзовые пластины толщиной в восемь миллиметров. На создание гигантской фигуры ушло 1700 тонн бронзовых пластин и 1850 тонн бронзового покрытия, 25 тысяч тонн стали и 210 тысяч кубометров бетона. «Колосс» предназначен не только для созерцания снаружи. Внутри статуи и ее постамента расположены выставочные площади, мемориальный сад и музей, а на высоте 153 метров – на уровне груди – смотровая площадка.

Строители гарантировали, что статуя выдержит землетрясение магнитудой до 6,5 балла по шкале Рихтера и скорость ветра до 220 км/ч. Монумент является частью масштабного мемориального комплекса, который занимает более 20 тыс. кв. м. Саму статую окружает искусственное озеро площадью 12 кв. км.

Вторая по высоте в мире статуя – это Будда Весеннего Храма, высотой 128 метров. Статуя находится в китайском городке Чжаоцунь. Ее построили между 1997 и 2008 годами. Третья – Будда Лайкюн Секкья высотой в 116 м, которая стоит на почти 116-метровом троне. Она находится в селе Хатакан Таунг в Мьянме (построили с 1996 по 2008 год).

В целом, пальму первенства по огромным статуям уверенно держат страны Востока. Самой высокой статуей Европы является «Мать Украина», которая находится в Киеве и имеет высоту 62 м (создана в 1981 году). Самая высокая в Западной Европе – статуя Арминия в Германии, 1875 года. Ее «рост» — 26,57 м.

31 октября 2022 года армия РФ ударила пятью ракетами С-300 по объектам инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе. В результате без электроэнергии оказались 50 тысяч абонентов в Харькове и около 90 тысяч – в области. В городе начались перебои со светом, остановилось метро и электротранспорт. Также возникли проблемы с водоснабжением. К вечеру ситуацию удалось стабилизировать.

Церковный праздник 31 октября

31 октября чтят память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула. О них известно следующее. Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, которым тот был в течение 16 лет, обращая язычников в христианскую веру. Святой Амплий был епископом в городе Диосполе; святой Урван – в Македонии. За проповедь Евангелия их замучили до смерти иудеи и язычники. Святой Наркисс был святителем в Афинах. Святой Апеллий святительствовал в Ираклии. Святого апостола Аристовула апостол Павел поставил на епископа, он многих обратил к Христу, за что подвергся гонениям со стороны язычников.

Народные приметы

Если птицы сидят нахохлившись – будет затяжная непогода.

Если утром идет снег, то зима будет теплой и придет нескоро.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя лениться.

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя отказывать людям в помощи.